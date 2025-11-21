Bloomberg раскрыл, как эсминец США помешал «российскому» танкеру

Танкер с этим же кодом, но под другим названием, упомянут в санкциях Британии против России. Лондон пришел к выводу, что этот танкер «участвует в перевозке нефти или нефтепродуктов российского происхождения из России в третью страну», а также «участвует, участвовало или, вероятно, будет участвовать в деятельности, целью или следствием которой является дестабилизация ситуации на Украине, подрыв или угроза территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины, либо получение выгоды от правительства России или его поддержка». Москва считает санкции незаконными.