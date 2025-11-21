Воронежская пенсионерка отдала аферистам свыше 1,6 миллиона рублей

73-летней жительнице Воронежа в мессенджере пришло сообщение бывшего руководителя, известившего о кадровой проверке и предстоящем звонке по важному вопросу. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.
Затем женщиной связался лжеполковник ФСБ, испугавший заведенным уголовным делом за пособничество терроризму. Силовик настоятельно потребовал перевести все накопления на «единый счет Центробанка», чтобы избежать их ареста.
Пожилая женщина сняла деньги со своей карты и передала через курьеров более 1,6 миллиона рублей. Лишь после того, как мошенники удалили переписку, она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.
20 ноября от действий киберпреступников пострадали 16 человек, у четырех из которых похитили деньги с банковских карт. Суммарный ущерб превысил 16 миллионов.