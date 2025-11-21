Жительница Ростовской области поверила аферистам и потеряла 1,3 млн рублей

В Ростовской области мошенники пообещали батайчанке заменить полис, а потом заставили ее оформить кредит на 1,3 млн рублей. Теперь в ситуации разбираются правоохранители, рассказали в ГУ МВД России по региону.
Все началось с обычного звонка в октябре 2025 года. Неизвестный заявил женщине, что ей нужно менять полис. Она согласилась, потому что в это время как раз меняла документы в связи с замужеством.
Мужчина попросил продиктовать ему цифры из смс сообщения, а затем положил трубку. После этого батайчанка прочла на сайте Госуслуг, что в подобных ситуациях нужно сразу же обращаться в полицию, но не успела это сделать — на нее вышел липовый «сотрудник банка», который начал давать финансовые светы по «снижению кредитного потенциала».
С женщиной держали связь шесть дней. В итоге она в оформила максимально возможный кредит в микрофинансовой организации и ждала, что его аннулируют, но этого так и не случилось. Только тогда пострадавшая обратилась в полицию.
Сейчас возбуждено дело по статье «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Преступников ищут.
Жителям Дона напоминают: нельзя верить незнакомцам, а также сообщать им коды из смс и свои данные. Не следует верить людям, обещающим финансовые выгоды или защиту средств «на безопасных счетах».
