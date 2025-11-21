Жительница Ростовской области поверила аферистам и потеряла 1,3 млн рублей

Мужчина попросил продиктовать ему цифры из смс сообщения, а затем положил трубку. После этого батайчанка прочла на сайте Госуслуг, что в подобных ситуациях нужно сразу же обращаться в полицию, но не успела это сделать — на нее вышел липовый «сотрудник банка», который начал давать финансовые светы по «снижению кредитного потенциала».