Скандал с контрабандой оружия из Молдовы: подозреваемый задержан румынскими властями

КИШИНЕВ, 21 ноя — Sputnik. Бюро по информации и связям с общественностью Управления по расследованию преступлений организованной преступности и терроризма Румынии (DIICOT) сообщило новые подробности в связи с задержанием на границе с Молдовой грузовика с вооружением.
Уточняется, что прокуроры ясского территориального отделения Управления по расследованию преступлений оргпреступности и терроризма распорядились задержать обвиняемого (гражданина Молдовы) в возрасте 37 лет. Уточняется, что ему инкриминируется совершение преступлений, связанных с созданием организованной преступной группы, контрабандой и использованием поддельных документов.
«Из доказательств, собранных на данный момент, следует, что обвиняемый присоединился к трансграничной организованной преступной группе, специализирующейся на контрабанде оружия и боеприпасов в Израиль», — говорится в пресс-релизе.
Румынское правоохранительное ведомство также сообщает, что 20 ноября текущего года, в результате таможенного контроля при въезде в Румынию (таможня Албица), обвиняемый был обнаружен за рулем автопоезда, состоящего из тягача и прицепа, в котором находились 18 переносных противотанковых ракет, 8 противотанковых гранатометов, переносная система противовоздушной обороны и детали дрона.
«Чтобы не быть обнаруженным при досмотре, в сопроводительных документах были сделаны не соответствующие действительности записи о том, что груз якобы состоит из металлолома. С той же целью элементы вооружения были упакованы в металлическую фольгу, текстильные материалы и помещены в деревянные ящики», — отмечается в релизе.
Правоохранители будут ходатайствовать перед судом Ясс о предварительном аресте обвиняемого на срок 30 дней.
Уголовное преследование осуществляется совместно с сотрудниками полиции Бригады по борьбе с организованной преступностью Ясс.