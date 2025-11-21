Скандал с контрабандой оружия из Молдовы: подозреваемый задержан румынскими властями

«Чтобы не быть обнаруженным при досмотре, в сопроводительных документах были сделаны не соответствующие действительности записи о том, что груз якобы состоит из металлолома. С той же целью элементы вооружения были упакованы в металлическую фольгу, текстильные материалы и помещены в деревянные ящики», — отмечается в релизе.