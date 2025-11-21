Нижегородского живодера в шинели отправили в психбольницу

Напомним, после жалоб соседей на неприятный запах и странное поведение мужчины весной 2025 года полиция обнаружила в квартире подозреваемого истощенных животных, а также останки собак и кошек. Вскоре после этого следователи нашли останки животных и в квартире его матери. Женщина была профессором кафедры уголовного права и процесса юридического факультета ННГУ. Отец также трудился в университете и до увольнения был завкафедрой конституционного и муниципального права. С семьей он не проживал.