Фура опрокинулась при столкновении с грузовиком на трассе М-1 под Барановичами

Жесткая авария произошла 21 ноября около 08.40 утра. Правоохранители установили, что управлявший грузовиком Dongfeng 24-летний водитель был в утомленном состоянии. В итоге проезжая в крайней правой полосе в сторону Бреста, он врезался в фуру Scania с полуприцепом Schmitz, которая стояла на обочине из-за поломки и была обозначена сигнальными конусами.