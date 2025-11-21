Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фура опрокинулась при столкновении с грузовиком на трассе М-1 под Барановичами

ГАИ: утомленный водитель грузовика столкнулся с другой фурой на М-1 в Барановичском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Барановичском районе на трассе М-1 столкнулись два грузовика, сообщил телеграм-канал «Крепость» УВД Брестского облисполкома.

Жесткая авария произошла 21 ноября около 08.40 утра. Правоохранители установили, что управлявший грузовиком Dongfeng 24-летний водитель был в утомленном состоянии. В итоге проезжая в крайней правой полосе в сторону Бреста, он врезался в фуру Scania с полуприцепом Schmitz, которая стояла на обочине из-за поломки и была обозначена сигнальными конусами.

После столкновения одна из фур опрокинулась. К счастью, в аварии никто не пострадал, только у грузовиков — механические повреждения.

А еще правила дорожного движения изменятся в Беларуси после критики президента.

Тем временем РЖД сообщила о новом скоростном поезде из Москвы в Минск — «Финист».

А еще в Беларуси два района соединят мостом по программе, о которой высказался Александр Лукашенко.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше