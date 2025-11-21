Фура опрокинулась при столкновении с грузовиком на трассе М-1 под Барановичами

В Барановичском районе на трассе М-1 столкнулись два грузовика, сообщил телеграм-канал «Крепость» УВД Брестского облисполкома.
Жесткая авария произошла 21 ноября около 08.40 утра. Правоохранители установили, что управлявший грузовиком Dongfeng 24-летний водитель был в утомленном состоянии. В итоге проезжая в крайней правой полосе в сторону Бреста, он врезался в фуру Scania с полуприцепом Schmitz, которая стояла на обочине из-за поломки и была обозначена сигнальными конусами.
После столкновения одна из фур опрокинулась. К счастью, в аварии никто не пострадал, только у грузовиков — механические повреждения.
А еще правила дорожного движения изменятся в Беларуси после критики президента.
Тем временем РЖД сообщила о новом скоростном поезде из Москвы в Минск — «Финист».
А еще в Беларуси два района соединят мостом по программе, о которой высказался Александр Лукашенко.