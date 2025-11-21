В Воронеже прохожий помог девочке отбиться от бродячей собаки

— Хочу выразить благодарность человеку, который сегодня не прошел мимо беды, остановился и отбил мою дочь от бродячей собаки. Хорошо, что на дочери были плотные штаны, но укусы все равно остались, — написала женщина, сопроводив сообщение фотографиями укусов.