Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже прохожий помог девочке отбиться от бродячей собаки

Воронежские следователи возбудили уголовное дело после нападения уличного пса на ребенка.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Воронежа поблагодарила в соцсетях мужчину, который помог ее дочери отбиться от уличного пса. Инцидент произошел между Озерками и Нефтебазой.

— Хочу выразить благодарность человеку, который сегодня не прошел мимо беды, остановился и отбил мою дочь от бродячей собаки. Хорошо, что на дочери были плотные штаны, но укусы все равно остались, — написала женщина, сопроводив сообщение фотографиями укусов.

Мимо инцидента не прошли и следователи.

— По данному факту сотрудниками следственного отдела по Левобережному району Воронежа завели уголовное дело по признакам халатности. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.