Двоих мужчин в Ростове задержали после изнасилования и кражи на 800 тысяч рублей

Уголовное дело завели после разбойного нападения на ростовчанку.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону двоих мужчин заподозрили в разбойном нападении, изнасиловании и похищении вещей на 800 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.

Следователи считают, что мужчины 26 и 36 лет буквально на днях проникли в квартиру дома на улице Ларина. Они напали на хозяйку, надругались над ней, забрали деньги, а потом сбежали.

— Подозреваемых задержали, во время обысков у них нашли похищенные из квартиры предметы, — рассказали в СК.

Мужчинам предъявили обвинение по четырем уголовным статьям и теперь планируют взять под стражу. Меру пресечения должны утвердить в суде. Назначены экспертизы, выясняются детали дела.

