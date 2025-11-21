Ричмонд
Водитель ВАЗа врезался в столб под Белогорском и оказался зажат в салоне

Водитель легковушки не справился с управлением и врезался в столб.

Источник: Пресс-служба "КРЫМ-СПАС"

Водитель ВАЗа врезался в столб под Белогорском и оказался зажат в салоне, сообщает пресс-служба «Крым-Спас».

Авария произошла вечером 20 ноября в селе Новокленово. Водитель легковушки ВАЗ-2107 не справился с управление и врезался столб. В результате аварии мужчина оказался зажат в салоне машины.

На место выехали спасатели, а также экипаж скорой медицинской помощи.

Сотрудники МЧС с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали пострадавшего и передали его медработникам. Также специалисты провели необходимые мероприятия для обеспечения пожарной безопасности на месте ДТП.