Водитель ВАЗа врезался в столб под Белогорском и оказался зажат в салоне, сообщает пресс-служба «Крым-Спас».
Авария произошла вечером 20 ноября в селе Новокленово. Водитель легковушки ВАЗ-2107 не справился с управление и врезался столб. В результате аварии мужчина оказался зажат в салоне машины.
На место выехали спасатели, а также экипаж скорой медицинской помощи.
Сотрудники МЧС с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали пострадавшего и передали его медработникам. Также специалисты провели необходимые мероприятия для обеспечения пожарной безопасности на месте ДТП.