Жительница Башкирии умерла после визита к врачу: Бастрыкин взял дело на контроль

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела о ненадлежащего оказания медицинской помощи в Башкирии, приведшего к смерти пациентки. Основанием стало обращение жительницы республики на единую многоканальную телефонную линию информационного центра ведомства.
Заявительница выразила несогласие с ходом выяснения обстоятельств оказания ее сестре неквалифицированной медицинской помощи. В феврале 2024 года женщина, страдавшая заболеванием позвоночника, обратилась к врачу для снятия болевого синдрома. Однако после проведенного сеанса состояние пациентки резко ухудшилось, и спустя непродолжительное время она скончалась.
Никто из медицинских работников к ответственности все еще не привлечен. Возбуждено уголовное дело. Бастрыкин поручил руководителю СК Башкирии Владимиру Архангельскому представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.
— Исполнение поручения взято на контроль в центральном аппарате Следственного комитета Российской Федерации, — сообщает ведомство.