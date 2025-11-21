Жительница Башкирии умерла после визита к врачу: Бастрыкин взял дело на контроль

Заявительница выразила несогласие с ходом выяснения обстоятельств оказания ее сестре неквалифицированной медицинской помощи. В феврале 2024 года женщина, страдавшая заболеванием позвоночника, обратилась к врачу для снятия болевого синдрома. Однако после проведенного сеанса состояние пациентки резко ухудшилось, и спустя непродолжительное время она скончалась.