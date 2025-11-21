Спасатели нашли трекинговые палки пропавшего в горах Адыгеи туриста

В ходе поисковой операции в горах Адыгеи спасатели Адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС России обнаружили важную зацепку в деле пропавшего 42-летнего жителя Краснодара. На слиянии двух хребтов горы Тыбги найдены трекинговые палки туриста, который несколько дней назад перестал выходить на связь.