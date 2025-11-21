Ричмонд
Спасатели нашли трекинговые палки пропавшего в горах Адыгеи туриста

На горе Тыбга в Адыгее найдены трекинговые палки пропавшего краснодарца.

Источник: Комсомольская правда

В ходе поисковой операции в горах Адыгеи спасатели Адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС России обнаружили важную зацепку в деле пропавшего 42-летнего жителя Краснодара. На слиянии двух хребтов горы Тыбги найдены трекинговые палки туриста, который несколько дней назад перестал выходить на связь.

Эта находка позволила существенно сузить район поисков и сосредоточить усилия на конкретном участке. Сейчас сотрудники МЧС, используя специальное альпинистское снаряжение, приступают к обследованию скальных кулуаров, расположенных непосредственно ниже места обнаружения палок.

Напомним, поиски пропавшего в горах Василия Усатикова не прекращаются третий день. Группировку спасателей усилили дополнительными специалистами, к операции также подключили авиацию.