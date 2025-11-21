В Екатеринбурге подростки-блогеры столкнули мужчину с лестницы ради видео

В Екатеринбурге молодые люди устроили опасную забаву ради видеоролика. Они решили поиздеваться над мужчиной, который сидел на корточках около магазина. Об этом сообщает телеграм-канал «Злой Екатеринбург».
Уточняется, что эти кадры были сняты около торговой точки на улице Пархоменко, 39.
На видео один из подростков удостоверился, что его товарищ ведет съемку. Молодой человек за кадром советует приятелю поставить подножку уральцу. Он подбегает к мужчине со спины и резко сталкивает его. От этого он кувыркнувшись падает на асфальт и бьется головой.
Затем малолетний хулиган поспешил убежать. А его товарищи, которые вели съемку, вовсю смеются над произошедшим.
«КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в пресс-группу городской полиции. В ведомстве рассказали, что уточняют поступившую информацию.