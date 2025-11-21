В Тольятти снесли незаконные ритуальные павильоны у кладбища

После того как компания проигнорировала требование суда, приставы вынесли постановление о взыскании 50 тысяч рублей исполнительского сбора. Узнав, что павильоны все равно снесут за их счет, владельцы самостоятельно демонтировали постройки и привели территорию в порядок. Исполнительное производство завершено.