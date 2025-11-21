В Татарстане двух чиновников обвинили во взятках за алкогольные лицензии

Следственный комитет Татарстана предъявил обвинения двум государственным служащим в посредничестве во взяточничестве и получении взяток. По версии следствия, с мая по октябрь 2025 года инспектор Госкомитета республики по биоресурсам передавал начальнику отдела лицензирования Госалкогольинспекции денежные вознаграждения от казанского предпринимателя в размере 150 тысяч рублей.
Чиновники полностью признали свою вину и рассказали о других своих противоправных действиях, которые также будут тщательно проверены в рамках расследования. В настоящее время проводятся дополнительные следственные мероприятия для установления всех обстоятельств дела.
