Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане двух чиновников обвинили во взятках за алкогольные лицензии

Противоправная деятельность была пресечена в ходе совместной операции сотрудников следственного комитета, МВД и ФСБ по республике.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет Татарстана предъявил обвинения двум государственным служащим в посредничестве во взяточничестве и получении взяток. По версии следствия, с мая по октябрь 2025 года инспектор Госкомитета республики по биоресурсам передавал начальнику отдела лицензирования Госалкогольинспекции денежные вознаграждения от казанского предпринимателя в размере 150 тысяч рублей.

В обмен на эти деньги предприниматель в обход закона получил лицензии на продажу алкоголя в двух магазинах Казани. Противоправная деятельность была пресечена в ходе совместной операции сотрудников следственного комитета, МВД и ФСБ по республике.

Чиновники полностью признали свою вину и рассказали о других своих противоправных действиях, которые также будут тщательно проверены в рамках расследования. В настоящее время проводятся дополнительные следственные мероприятия для установления всех обстоятельств дела.

Напомним, экс-сотрудника «Безопасности дорожного движения» обвиняют во взятках на 2 млн. Бывший специалист весового контроля брал деньги за беспрепятственный проезд грузовиков.