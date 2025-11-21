12 лет за госизмену: россиянка передавала ВСУ данные о военных в Крыму

Ранее сообщалось, что жительница Нижнегорского района Крыма передавала киевской разведке данные об адресах и координатах военных объектов, в том числе полевого склада горюче-смазочных материалов одной из войсковых частей. За это женщина получила 15 лет лишения свободы.