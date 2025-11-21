12 лет за госизмену: россиянка передавала ВСУ данные о военных в Крыму

По информации оперативников, 36-летняя женщина передала представителям главного управления разведки минобороны Украины данные о дислокации российских военных на территории Республики Крым.
«Полученные от фигурантки сведения могли быть использованы противником для нанесения ущерба безопасности Российской Федерации», — цитирует сообщение силовиков РИА Новости.
Ростовский областной суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК России (государственная измена). Ей назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.
Ранее сообщалось, что жительница Нижнегорского района Крыма передавала киевской разведке данные об адресах и координатах военных объектов, в том числе полевого склада горюче-смазочных материалов одной из войсковых частей. За это женщина получила 15 лет лишения свободы.