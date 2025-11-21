Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

12 лет за госизмену: россиянка передавала ВСУ данные о военных в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя — РИА Новости Крым. Жительница Донецка Ростовской области передавала данные о российских военных в Крыму украинской разведке. Суд назначил ей 12 лет заключения за госизмену. Об этом сообщили в УФСБ РФ Ростовской области.

Источник: РИА "Новости"

По информации оперативников, 36-летняя женщина передала представителям главного управления разведки минобороны Украины данные о дислокации российских военных на территории Республики Крым.

«Полученные от фигурантки сведения могли быть использованы противником для нанесения ущерба безопасности Российской Федерации», — цитирует сообщение силовиков РИА Новости.

Ростовский областной суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК России (государственная измена). Ей назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, что жительница Нижнегорского района Крыма передавала киевской разведке данные об адресах и координатах военных объектов, в том числе полевого склада горюче-смазочных материалов одной из войсковых частей. За это женщина получила 15 лет лишения свободы.