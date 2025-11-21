Бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода Штокмана оставили под стражей

Напомним, Илью Штокмана обвиняют в получении 55 миллионов рублей за содействие строительной организации в заключении муниципальных контрактов и обеспечение лояльного контроля за их исполнением. Чиновника задержали в Сочи в сентябре. Три года назад 47-летний чиновник ушел добровольцем на специальную военную операцию, а в 2023 году Штокман принял участие в заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», где рассказал Владимиру Путину, почему решил отправиться на СВО.