Бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода Штокмана оставили под стражей

Илью Штокмана этапируют в Москву.

Источник: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода Илью Штокмана оставили под стражей до 24 февраля 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Нижегородской области.

Напомним, Илью Штокмана обвиняют в получении 55 миллионов рублей за содействие строительной организации в заключении муниципальных контрактов и обеспечение лояльного контроля за их исполнением. Чиновника задержали в Сочи в сентябре. Три года назад 47-летний чиновник ушел добровольцем на специальную военную операцию, а в 2023 году Штокман принял участие в заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», где рассказал Владимиру Путину, почему решил отправиться на СВО.

Теперь стало известно, что Приокский районный суд продлил арест Штокману. Кроме того, обвиняемый будет этапирован в Москву.