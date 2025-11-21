Кормили уток: ушли под лед. Подробности трагедии и героического спасения на реке Иня

Проезжавший мимо Денис Епонешников заметил происходящее после того, как женщина, выгуливавшая собаку, начала звать на помощь. Об этом Сиб.фм рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.
«Схватив трос из автомобиля, он бросился к речке, к нему присоединились еще двое очевидцев с веревкой. Они связали веревки, искали пути подхода. В этот момент увидели, что один ребенок ушел под лед, второй держался за кромку, бросили ему веревку, он схватился за веревку и его вытащили», — рассказали в ведомстве.
Второй ребёнок, 11 лет, ушёл под лёд. Его поисками занимаются спасатели.
В МЧС обратились к гражданам с просьбой разъяснить детям правила безопасности на льду.
«Прежде всего, обращаемся к родителям. Проведите инструктаж о категорическом запрете в выходе на лед. Лед в настоящий момент коварен и смертельно опасен. Трое детей в этот период времени у нас с началом становления тонкого льда уже, к сожалению, на водоемах области погибли», — отметили в ведомстве.
Следственный комитет по региону также взял этот вопрос на контроль.
«На место происшествия незамедлительно выехали руководитель и следователи территориального следственного отдела, проводятся поисковые мероприятия. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, принимаются меры по установлению причин и условий, способствовавших произошедшей трагедии», — отметили в СК.