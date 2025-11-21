Кормили уток: ушли под лед. Подробности трагедии и героического спасения на реке Иня

«Схватив трос из автомобиля, он бросился к речке, к нему присоединились еще двое очевидцев с веревкой. Они связали веревки, искали пути подхода. В этот момент увидели, что один ребенок ушел под лед, второй держался за кромку, бросили ему веревку, он схватился за веревку и его вытащили», — рассказали в ведомстве.