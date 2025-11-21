Тольяттинцу из «дела Ларисы Долиной» грозят 6 лет колонии

Прокуратура запросила реальные сроки для обвиняемых в телефонном мошенничестве в отношении жителей РФ, среди которых — певица Лариса Долина. Свою позицию гособвинитель озвучил на процессе в Балашихинском городском суде Москвы. Об этом сообщил контрольный орган в пятницу, 21 ноября.