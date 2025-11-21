Ричмонд
Организатора нарколаборатории в Кунгуре приговорили к 11 годам колонии

Кунгурский суд Пермского края вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконном производстве наркотических средств, легализации преступных доходов и незаконном приобретении и хранении прекурсоров наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Источник: Коммерсантъ

Как было установлено в ходе следствия и доказано в суде, в период с декабря 2023-го по март 2025 года подсудимый входил в состав организованной группы, занимавшейся незаконным производством наркотических средств и их сбытом на территории Пермского края. Мужчина приобрел на территории Кунгура земельный участок с жилым домом и гаражом, где организовал нарколабораторию. Полученный от преступной деятельности доход он легализовал посредством совершения переводов с криптокошельков на подконтрольные банковские счета.

С учетом позиции государственного обвинения суд назначил виновному наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Орудия совершения преступлений, в том числе транспортные средства, а также более 9 млн руб., полученные в результате совершения преступления, конфискованы в доход государства.