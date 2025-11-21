Организатора нарколаборатории в Кунгуре приговорили к 11 годам колонии

Как было установлено в ходе следствия и доказано в суде, в период с декабря 2023-го по март 2025 года подсудимый входил в состав организованной группы, занимавшейся незаконным производством наркотических средств и их сбытом на территории Пермского края. Мужчина приобрел на территории Кунгура земельный участок с жилым домом и гаражом, где организовал нарколабораторию. Полученный от преступной деятельности доход он легализовал посредством совершения переводов с криптокошельков на подконтрольные банковские счета.