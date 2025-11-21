В Казани пенсионерка упала в трамвае и погибла

В Казани завели уголовное дело после гибели 62-летней пассажирки трамвая. По предварительной версии, 19 ноября водитель трамвая № 4 при отъезде от остановки на улице Зорге резко набрала скорость, в результате чего пожилая женщина потеряла равновесие и упала в салоне.
Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение с черепно-мозговой травмой, но спустя сутки скончалась. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за безопасность пассажирских перевозок.