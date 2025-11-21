Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казани пенсионерка упала в трамвае и погибла

Женщина получила черепно-мозговую травму.

Источник: Комсомольская правда

В Казани завели уголовное дело после гибели 62-летней пассажирки трамвая. По предварительной версии, 19 ноября водитель трамвая № 4 при отъезде от остановки на улице Зорге резко набрала скорость, в результате чего пожилая женщина потеряла равновесие и упала в салоне.

Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение с черепно-мозговой травмой, но спустя сутки скончалась. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за безопасность пассажирских перевозок.