В Казани пенсионерка упала в трамвае и погибла

В Казани завели уголовное дело после гибели 62-летней пассажирки трамвая. По предварительной версии, 19 ноября водитель трамвая № 4 при отъезде от остановки на улице Зорге резко набрала скорость, в результате чего пожилая женщина потеряла равновесие и упала в салоне.