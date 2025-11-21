В Воронеже осудили восемь организаторов ячейки «Свидетелей Иеговы»*

На странице суда в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что в пятницу суд рассмотрел уголовное дело по части 1 статьи 282.2 (организация деятельности экстремистской организации) в отношении 10 подсудимых.
«Осужденные, находясь на территории Белгородской области и города Воронежа, в период с 01.09.2018 по 09.02.2020, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили умышленные действия организационного характера, направленные на организацию деятельности экстремистской организации — местной религиозной организации Свидетелей Иеговы* “Центральная, Воронеж”, — говорится в сообщении.
Суд признал всех обвиняемых виновными.
«Им назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима сроком от 6 до 7 лет, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в работе общественных религиозных организаций на срок 5 лет, двоим осужденным наказание в виде лишения свободы заменено на условное, остальные осужденные взяты под стражу в зале суда», — информирует пресс-служба.
В апреле 2017 года Верховный суд РФ запретил работу «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России»* и входящих в него местных религиозных организаций. Имущество организации подлежит конфискации. За официальным запретом последовали задержания организаторов местных ячеек в регионах России, не прекративших работу после решения ВС РФ.
* Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории России.