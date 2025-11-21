Минский подросток получил срок 1,5 года за 20 сообщений о лжеминировании

Так, осенью 2023-го из-за ссоры от имени одноклассника бывшей девушки создал электронные почтовые ящики и с них разослал не менее шести сообщений о якобы готовящихся взрывах в госорганах и учреждении образования. В течение 2024-го он также не единожды рассылал от имени бывшей девушки, отчима и других ненавистных ему людей сообщения об «опасности» — всего не менее двадцати.