Минский подросток получил срок 1,5 года за 20 сообщений о лжеминировании

В Минске суд вынес приговор подростку, отправившему 20 сообщений о лжеминировании.

Источник: Комсомольская правда

В Минске вынесен обвинительный приговор подростку, который рассылал ложные сообщения о взрывах, сообщили в службе информации прокуратуры города Минска.

Фигурантом уголовного дела стал 18-летний минчанин, которому инкриминировали заведомо ложное сообщение о готовящихся взрывах зданий, совершенное повторно (ч.ч.1, 2 ст. 340 Уголовного кодекса Беларуси).

Правоохранители установили, что, еще будучи несовершеннолетним, минчанин занимался сватингом. От имени ничего не знающих людей он рассылал сообщения о лжеминировании.

Так, осенью 2023-го из-за ссоры от имени одноклассника бывшей девушки создал электронные почтовые ящики и с них разослал не менее шести сообщений о якобы готовящихся взрывах в госорганах и учреждении образования. В течение 2024-го он также не единожды рассылал от имени бывшей девушки, отчима и других ненавистных ему людей сообщения об «опасности» — всего не менее двадцати.

После рассылок обвиняемого проводились проверки, была задействована милиция. Это привело к дезорганизации в указанных органах и учреждениях, причинило ущерб.

Суд вынес обвинительный приговор и приговорил минчанина к 1,5 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.

Приговор еще может быть обжалован.

