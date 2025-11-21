На Урале экс-учителю вменили две статьи по делу об удушении детей

Ленинский районный суд Екатеринбурга в пятницу арестовал Ваганова до 19 января 2026 года. На вопросы журналистов, подражал ли он советскому маньяку Анатолию Сливко, получал ли удовольствие от того, что душил школьников, и был ли это такой педагогический подход, он ответил отрицательно. На вопрос о признании вины, он сказал, что не отрицает, что мог причинить вред детям, но «убивать никого не хотел», а «если бы и хотел, то это бы уже сделал».