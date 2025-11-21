На Урале экс-учителю вменили две статьи по делу об удушении детей

«Преподавателю музыки предъявлено обвинение в совершении преступлений по статьям о покушении на убийство двух и более лиц и вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего», — сказал он.
По версии следствия, 33-летний фигурант у себя дома надевал на голову воспитанникам пакет и удерживал его.
Ленинский районный суд Екатеринбурга в пятницу арестовал Ваганова до 19 января 2026 года. На вопросы журналистов, подражал ли он советскому маньяку Анатолию Сливко, получал ли удовольствие от того, что душил школьников, и был ли это такой педагогический подход, он ответил отрицательно. На вопрос о признании вины, он сказал, что не отрицает, что мог причинить вред детям, но «убивать никого не хотел», а «если бы и хотел, то это бы уже сделал».
На данный момент учитель уже уволился из школы по собственному желанию.
В среду в СМИ появилась информация, что в Екатеринбурге учитель по игре на балалайке одной из городских школ душил детей пакетом за деньги. По утверждениям прессы, сам педагог сравнивал себя с советским маньяком: на своей странице в соцсетях он якобы был подписан как Анатолий Сливко.