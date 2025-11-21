Ричмонд
На Урале экс-учителю вменили две статьи по делу об удушении детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 ноя — РИА Новости. Бывшему учителю по игре на балалайке из Екатеринбурга Артему Ваганову, арестованному по делу об удушении детей, вменяют две статьи, сообщил старший помощник руководителя регионального управления СК Александр Шульга.

Источник: Прокуратура Свердловской области

«Преподавателю музыки предъявлено обвинение в совершении преступлений по статьям о покушении на убийство двух и более лиц и вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего», — сказал он.

По версии следствия, 33-летний фигурант у себя дома надевал на голову воспитанникам пакет и удерживал его.

Ленинский районный суд Екатеринбурга в пятницу арестовал Ваганова до 19 января 2026 года. На вопросы журналистов, подражал ли он советскому маньяку Анатолию Сливко, получал ли удовольствие от того, что душил школьников, и был ли это такой педагогический подход, он ответил отрицательно. На вопрос о признании вины, он сказал, что не отрицает, что мог причинить вред детям, но «убивать никого не хотел», а «если бы и хотел, то это бы уже сделал».

На данный момент учитель уже уволился из школы по собственному желанию.

В среду в СМИ появилась информация, что в Екатеринбурге учитель по игре на балалайке одной из городских школ душил детей пакетом за деньги. По утверждениям прессы, сам педагог сравнивал себя с советским маньяком: на своей странице в соцсетях он якобы был подписан как Анатолий Сливко.