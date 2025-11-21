Ричмонд
Освобожденных преступников в Самаре будут отслеживать по геолокации

Депутаты Госдумы предложили законопроект, который расширит полномочия правоохранителей.

Источник: Аргументы и факты

Если инициатива будет принята, местные участковые смогут отслеживать геолокацию и финансовые операции лиц, освободившихся из мест лишения свободы. При этом похожие полномочия у полиции уже есть. Они используют данные мобильных устройств, геолокации, платежных систем и автоматические системы распознавания лиц для высылки мигрантов. Авторы законопроекта считают, что такую же практику стоит применить и к бывшим заключенным. Предлагается дополнить ч. 2 ст. 12 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» новыми нормами:1. п. 4 — сотрудники полиции смогут использовать технические средства, такие как камеры аудио- и видеозаписи, а также фотосъемку, кроме того, они получат доступ к информации из различных информационных систем и баз данных;2. п. 5 — разрешат использовать данные с мобильных устройств, информацию о геолокации, сведения из платежных систем, также будут доступны сведения со специальных технических средств, автоматически распознающих лица.

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, эти меры необходимы для эффективного выполнения задач, стоящих перед органами внутренних дел. Речь идет о розыске и установлении местонахождения лиц, за которыми установлен административный надзор. Особенно актуально это для крупных спальных районов Самары, где традиционно селятся освободившиеся.