В Воронеже в дверях 80-го автобуса зажало женщину, а ее ребенок ударился шеей

В администрации Воронежа «КП» сообщили, что не все изложенные факты подтвердились в ходе просмотра видеоматериалов. Впрочем, городское управление транспорта дало указание перевозчику провести дополнительные инструктажи с водителями в части соблюдения правил пассажирских перевозок.