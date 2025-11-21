Ричмонд
В Воронеже в дверях 80-го автобуса зажало женщину, а ее ребенок ударился шеей

В мэрии уверяют, что не все факты подтвердились.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщил ряд региональных пабликов, 19 ноября жительница Воронежа с двумя детьми ехала на 80-м автобусе № 80. На остановке «5 декабря» мать с детьми направились к выходу через заднюю дверь.

По словам женщины, шестилетняя дочь успела спрыгнуть, а ее водитель зажал дверьми и начал движение.

— Ребенок бежал, держа меня за руку, за автобусом, — уверяет пострадавшая.

Второй ребенок упал в салоне, ударившись шеей о поручень. Женщину также возмутило полное отсутствие участия со стороны водителя:

— Когда мы вышли, я начала осматривать детей, а автобус просто поехал дальше.

В администрации Воронежа «КП» сообщили, что не все изложенные факты подтвердились в ходе просмотра видеоматериалов. Впрочем, городское управление транспорта дало указание перевозчику провести дополнительные инструктажи с водителями в части соблюдения правил пассажирских перевозок.