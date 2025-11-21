Ричмонд
Вандалы и воры орудуют в реконструируемом воронежском «Танаисе»

Недобросовестные гости парка выносят с территории стройматериалы, плитку и бочки для мусора.

Источник: парк «Танаис»

Вандалы и воры начали орудовать в воронежском парке «Танаис» во время его реконструкции. Об этом в пятницу, 21 ноября, сообщили представители общественного пространства.

Недобросовестные гости парка выносят с территории стройматериалы, плитку и бочки для мусора, а также выламывают щеколды в туалетах и затапливают их. Помимо этого, вандалы расписывают граффити новые объекты.

Воронежцев предупредили, что о замеченных актах вандализма или воровства можно сообщать работникам парка или в официальной группе. Это поможет сохранить красоту и порядок в парке.