Жителей Воронежского СНТ эвакуируют из-за найденных блоков ракет ATACMS

Неразорвавшиеся боевые блоки сбитых ранее над Воронежем украинских ракет ATACMS обнаружены в садоводческом товариществе на юго-западе города, некоторые из них лежат рядом с жилыми строениями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора Воронежской области Александра Гусева.