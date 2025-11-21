Жителей Воронежского СНТ эвакуируют из-за найденных блоков ракет ATACMS

Неразорвавшиеся боевые блоки сбитых ранее над Воронежем украинских ракет ATACMS обнаружены в садоводческом товариществе на юго-западе города, некоторые из них лежат рядом с жилыми строениями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора Воронежской области Александра Гусева.
Один из неразорвавшихся блоков был найден в 150 метрах от ближайших домов, а другой находился непосредственно возле дачного строения. Прилегающая территория оцеплена.
Как пишет глава региона в своем телеграм-канале, саперы приняли решение о подрыве взрывоопасных элементов на месте, поскольку их транспортировка невозможна.
Власти начали эвакуацию жителей СНТ. Губернатор Александр Гусев предупредил, что ряд ближайших домов, вероятно, пострадает во время взрывных работ.
Как сообщало Минобороны РФ, 18 ноября ПВО сбила над Воронежем четыре ракеты ATACMS, выпущенные киевским режимом.