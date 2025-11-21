Ричмонд
Мужчина в Севастополе избил знакомую за «незаконный оборот наркотиков»

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя — РИА Новости Крым. Севастополец получил два года лишения свободы за избиение своей знакомой, причинив тяжкий вред ее здоровью. Об этом сообщили в городской прокуратуре.

Источник: РИА "Новости"

«Суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего уроженца Севастополя. Он признан виновным по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека)», — сказано в сообщении ведомства.

По информации прокуратуры, в июле 2023 года в вечернее время мужчина встретил свою знакомую в районе садового товарищества «Водолаз» на мысе Фиолент. Считая, что девушка причастна к незаконному обороту наркотиков, он избил ее.

Балаклавский районный суд г. Севастополя с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновному два года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор вынесен заочно. Осужденный находится в межгосударственном розыске.