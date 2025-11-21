Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Исчезнувший 15-летний мальчик найден погибшим в Пермском крае

Он пропал 18 ноября.

Источник: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Пермь

Мальчик в возрасте 15 лет, пропавший в Пермском крае, найден погибшим, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Первым на происшествие обратил внимание портал Ura.ru. Как рассказывает сайт поисковой организации, инцидент произошёл 18 ноября в посёлке Комарихинском (Чусовской муниципальный округ). 15-летний школьник вышел из дома, не вернулся назад и бесследно пропал.

Утром следующего дня волонтёры выдвинулись на поиски подростка — была распространена фотография и ориентировка с описанием молодого человека, но уже через 40 минут остановили поиск. Как оказалось, юноша был найден мёртвым.

«Найден, погиб», — сообщили на форуме ЛизаАлерт.

Где именно и при каких обстоятельства его нашли, в организации не рассказали. Тем не менее, в СУ СКР по Пермскому краю сайту perm.aif.ru рассказали, что следователи расследуют обстоятельства его гибели.