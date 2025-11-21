Стали известны новые подробности громкого убийства матери и её 20-летней дочери в Молдове: Главный подозреваемый — родственник погибших и отец десяти детей

Трагедия в Ниспоренах: подозреваемый — отец десяти детей.
В ходе расследования был задержан 48-летний мужчина, родственник погибших. Он подозревается в том, что нанес смертельные ранения обеим женщинам, после чего попытался инсценировать самоубийство дочери, чтобы сбить следствие с толку. По предварительной версии, преступление могло быть совершено из мести.
Особенно тяжелой ситуацию делает тот факт, что задержанный является отцом десяти детей. Мэр города отметил, что семья находится под контролем социальных служб:
— Это огромная трагедия. Мы наблюдаем за этой семьей, ведь на его содержании десять несовершеннолетних. Ситуация вызывает серьезную озабоченность.
По словам городских властей, обе погибшие женщины — мать и дочь — были людьми с инвалидностью и состояли на учете. Их регулярно посещали социальные работники:
— Мы наблюдали их еженедельно, а иногда и ежедневно. Они не создавали проблем, но требовали внимания.
Соседи рассказывают, что семья вела очень замкнутый образ жизни:
— Они жили тут около шести лет. Мать раньше работала в Италии, но общались они мало. Были тихими, необщительными. Могли пройти мимо и не поздороваться.
Подозреваемый задержан на 72 часа. В случае доказательства вины ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.
Напомним, двойная трагедия произошла вчера, 20 ноября в Ниспоренах. По предварительным данным, дочь убила мать, и позже покончила с собой. Позже, выяснилось что обе женщины были убиты, а убийца пытался скрыть преступление, инсценировав самоубийство 20-летней девушки.
