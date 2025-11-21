Мужчина погиб в столкновении четырех машин под Воронежем

21 ноября на 24 километре автодороги «Воронеж — Нововоронеж» случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.
По предварительным данным, примерно в 13:00 КамАЗ, которым управлял 46-летний житель города Семилуки врезался в ВАЗ 2114 под управлением 52-летнего местного жителя. После этого «Ладу» отбросило в «Lexus RX 300» под управлением 68-летнего жителя Воронежа. Во время столкновения водитель ВАЗа выпал из машины на проезжую часть, где на него наехал «Tucson» под управлением 39-летнего жителя Воронежа.
В результате аварии водитель ВАЗа от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда «скорой». Пассажира «Lexus RX 300», 62-летнего местного жителя с телесными повреждениями увезли в больницу.