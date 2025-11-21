Мужчина погиб в столкновении четырех машин под Воронежем

По предварительным данным, примерно в 13:00 КамАЗ, которым управлял 46-летний житель города Семилуки врезался в ВАЗ 2114 под управлением 52-летнего местного жителя. После этого «Ладу» отбросило в «Lexus RX 300» под управлением 68-летнего жителя Воронежа. Во время столкновения водитель ВАЗа выпал из машины на проезжую часть, где на него наехал «Tucson» под управлением 39-летнего жителя Воронежа.