Пьяный дебош с оружием: контрактник направил пневматический пистолет на полицейских при задержании

Челябинский контрактник получил штраф за угрозы полицейским.

Источник: Комсомольская правда

Челябинский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему-контрактнику, который угрожал полицейским пневматическим пистолетом. Мужчину оштрафовали на 50 тысяч рублей за сопротивление при задержании.

— Не желая выполнять требования полицейских, военнослужащий направил в их сторону пневматический пистолет, внешне схожий с боевым оружием, — сообщили в пресс-службе суда.

Инцидент произошел в июне 2025 года, когда прибывший по вызову наряд полиции попытался доставить пьяного контрактника в отделение. Суд признал мужчину виновным по статье об угрозе применения насилия в отношении представителя власти. Приговор уже вступил в законную силу.