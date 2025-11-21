Пьяный дебош с оружием: контрактник направил пневматический пистолет на полицейских при задержании

Челябинский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему-контрактнику, который угрожал полицейским пневматическим пистолетом. Мужчину оштрафовали на 50 тысяч рублей за сопротивление при задержании.
— Не желая выполнять требования полицейских, военнослужащий направил в их сторону пневматический пистолет, внешне схожий с боевым оружием, — сообщили в пресс-службе суда.
Инцидент произошел в июне 2025 года, когда прибывший по вызову наряд полиции попытался доставить пьяного контрактника в отделение. Суд признал мужчину виновным по статье об угрозе применения насилия в отношении представителя власти. Приговор уже вступил в законную силу.