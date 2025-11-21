Пьяный дебош с оружием: контрактник направил пневматический пистолет на полицейских при задержании

Инцидент произошел в июне 2025 года, когда прибывший по вызову наряд полиции попытался доставить пьяного контрактника в отделение. Суд признал мужчину виновным по статье об угрозе применения насилия в отношении представителя власти. Приговор уже вступил в законную силу.