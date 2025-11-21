1 человек погиб и 1 пострадал при взрыве в одесском ТЦК

В одном из территориальных центров комплектования в Одессе произошел взрыв. В результате инцидента один человек погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте областной полиции Украины.
В ведомстве уточнили, что на месте взрыва работают экстренные службы. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Украинское издание «Страна» со ссылкой на источники в полиции уточняет, что ЧП произошло в Пересыпском районном ТЦК. По предварительной информации, взрыв устроил один из мужчин, которого принудительно доставили в военкомат с улицы.