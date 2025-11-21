Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

1 человек погиб и 1 пострадал при взрыве в одесском ТЦК

В одном из одесских территориальных центров комплектования произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, а еще один получил травмы. По предварительной информации, его устроил один из насильно мобилизованных. На месте работают экстренные службы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В одном из территориальных центров комплектования в Одессе произошел взрыв. В результате инцидента один человек погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте областной полиции Украины.

В ведомстве уточнили, что на месте взрыва работают экстренные службы. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Украинское издание «Страна» со ссылкой на источники в полиции уточняет, что ЧП произошло в Пересыпском районном ТЦК. По предварительной информации, взрыв устроил один из мужчин, которого принудительно доставили в военкомат с улицы.