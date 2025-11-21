Житель Новочеркасска получил срок за попытку подкупа инспектора ДПС

Житель Новочеркасска получил два года колонии общего режима за покушение на дачу взятки представителю ДПС. Эту информацию одновременно подтвердили в пресс-службах СУ СК России по Ростовской области и донской прокуратуры.
По данным следствия, в сентябре 2025 года мужчина хотел избежать наказания за пьяное вождение и попытался передать правоохранителю 35 тысяч рублей, но это маневр не удался. Полицейский отказался от подкупа и задержал нарушителя.
В итоге водителя осудили по уголовной статье «Покушение на дачу взятки» (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ).
