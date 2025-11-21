МИД: Беларусь подключилась к розыску подозреваемых в теракте на территории Польши

«Совместно с польской стороной отрабатываются контакты подозреваемых, а также осуществляется комплекс иных оперативных мер. В случае установления местонахождения указанных лиц на территории Республики Беларусь они будут задержаны. Впоследствии в установленном порядке и с учетом всех относящихся к делу обстоятельств будет рассмотрен вопрос об их передаче польской стороне», — добавил Руслан Варанков.