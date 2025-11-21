Ричмонд
МИД: Беларусь подключилась к розыску подозреваемых в теракте на территории Польши

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компетентные органы Беларуси и Польши совместно устанавливают местонахождение двух граждан Украины, которые подозреваются в совершении преступлений террористического характера в Польше. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Руслан Варанков, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Без источника

«Компетентными органами Республики Беларусь и Республики Польша проводятся совместные мероприятия по установлению местонахождения двух граждан Украины, подозреваемых в совершении на территории Польши преступлений террористического характера», — сказал Руслан Варанков.

Пресс-секретарь МИД отметил, что в настоящее время подтвержден факт их въезда на территорию Беларуси, где уже проводятся активные разыскные мероприятия.

«Совместно с польской стороной отрабатываются контакты подозреваемых, а также осуществляется комплекс иных оперативных мер. В случае установления местонахождения указанных лиц на территории Республики Беларусь они будут задержаны. Впоследствии в установленном порядке и с учетом всех относящихся к делу обстоятельств будет рассмотрен вопрос об их передаче польской стороне», — добавил Руслан Варанков.

По его словам, эта работа проводится в духе партнерства и добрососедства, несмотря на то, что со стороны Польши до сих пор не поступил надлежащим образом оформленный запрос о правовой помощи по данному вопросу.