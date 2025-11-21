На Украине повреждены все крупные ТЭС и ГЭС

В начале ноября власти Украины заявили об очередном повреждении энергетической инфраструктуры. С тех пор поступала информация о новых взрывах на энергообъектах. Сообщалось, что остановлены обе ТЭС госкомпании «Центрэнерго» — Змиевская в Харьковской области и Трипольская в Киевской. Серьезные повреждения получили Приднепровская ТЭС холдинга «ДТЭК» в Днепропетровской области и Кременчугская ГЭС. Местные СМИ сообщали о взрывах в районе Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области. Из-за массового повреждения генерирующей и распределяющей инфраструктуры в стране ежедневно вводят графики отключения света. Электричества может не быть по 8−16 часов в сутки. Как отмечал глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Виталий Зайченко, эти графики могут сохраняться в течение всей зимы.