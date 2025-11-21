Ричмонд
Смертельное ДТП в Молдове: Автомобиль слетел в овраг, водитель скончался на месте

Полиция устанавливает обстоятельства и причины аварии.

Источник: Комсомольская правда

Смертельное ДТП произошло в гагаузском селе Авдарма.

51-летний водитель скончался по дороге в больницу после того, как его автомобиль слетел в овраг. По предварительным данным, мужчина, управлявший Opel Corsa, потерял контроль над машиной.

Получив тяжёлые травмы, он умер в карете скорой помощи.

Полиция устанавливает обстоятельства и причины аварии.

