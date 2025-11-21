Три человека погибли: в Башкирии произошло несколько страшных пожаров

В Башкирии за последнюю неделю зарегистрировали 79 пожаров, в результате которых погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.
Трагические случаи с летальным исходом произошли в Караидельском и Буздякском районах, а также в городе Нефтекамск.
Экстренное ведомство настоятельно рекомендует жителям республики соблюдать правила пожарной безопасности. Ведомство напоминает, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно звонить по единому номеру вызова экстренных служб 112.
