Медики не смогли его спасти: в Уфе вспыхнула квартира в девятиэтажке

В Уфе на шестом этаже жилого дома по улице Кольцевой произошел пожар, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Башкирии.
По данным ведомства, возгорание произошло в спальне трехкомнатной квартиры. Прибывшие на место ЧП огнеборцы эвакуировали из задымленного помещения мужчину и передали его медикам, через некоторое время пострадавший скончался.
Пожар был локализован на площади двух квадратных метров. Причины возгорания и все обстоятельства произошедшего предстоит установить дознавателю МЧС.
Экстренное ведомство напоминает жителям о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности: не оставлять без присмотра включенные электрообогреватели и другие электроприборы, соблюдать правила безопасной эксплуатации газового оборудования и приобрести домой огнетушитель.
