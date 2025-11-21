Ричмонд
В Белгородской области из-за атаки ВСУ погибли супруги и пострадал ребенок

После оказания помощи бригада скорой транспортирует ребенка в детскую областную клиническую больницу.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Новая Таволжанка в результате атаки со стороны ВСУ погибла супружеская пара, их четырехлетний ребенок тяжело ранен.

Глава региона выразил соболезнования семье погибших, отметив, что в результате прицельного удара ВСУ по машине двое людей лишились жизни. Маленький мальчик, находившийся вместе с родителями, получил серьезные ранения: минно-взрывную травму и осколочные травмы грудной клетки. Как сообщил Гладков в своем Telegram-канале, ребенка оперативно доставили в больницу усилиями отряда самообороны.

По словам губернатора, после стабилизации состояния в Шебекинской центральной районной больнице, врачи скорой помощи перевезут пострадавшего ребенка в областную детскую клиническую больницу для дальнейшего лечения.

Ранее сообщалось, что в Славянске-на-Кубани два человека пострадали при падении обломков БПЛА ВСУ.

