«Удар по ВСУ»: эксперт рассказал, насколько значимо освобождение Купянска

Купянск, освобожденный российскими войсками 20 ноября 2025 года, с начала конфликта неоднократно менял контроль: был занят РФ в феврале 2022 года, затем оставлен и превращен ВСУ в укрепрайон. Активные бои возобновились летом 2023 года, а к февралю 2025 года украинская администрация признала положение в городе критическим. Освобождение Купянска лишает ВСУ ключевого логистического центра и позволяет российским войскам закрепиться на рубеже реки Оскол.