СК: пострадавшие при пожаре в Горецком районе дети госпитализированы в тяжелом состоянии

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пострадавшие при пожаре в Горецком районе дети госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет.
«Дети с признаками отравления угарным газом в тяжелом состоянии госпитализированы», — сообщили в Следственном комитете.
Пожар в частном жилом доме в агрогородке Овсянка произошел днем 21 ноября. В результате происшествия пострадали двое детей в возрасте 2 и 3 лет.
По предварительной информации, на момент возгорания малыши находились одни: их мать ненадолго ушла, чтобы забрать старших детей из школы. Вернувшись, женщина увидела дым, исходящий из окон.
Первым на помощь пришел сосед, который заметил пожар и успел вынести малышей из горящего дома. На место происшествия оперативно прибыли работники МЧС и бригада скорой помощи.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Проверку по данному факту проводит Горецкий районный отдел Следственного комитета. -0-