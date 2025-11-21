Ричмонд
СК: пострадавшие при пожаре в Горецком районе дети госпитализированы в тяжелом состоянии

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пострадавшие при пожаре в Горецком районе дети госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет.

«Дети с признаками отравления угарным газом в тяжелом состоянии госпитализированы», — сообщили в Следственном комитете.

Пожар в частном жилом доме в агрогородке Овсянка произошел днем 21 ноября. В результате происшествия пострадали двое детей в возрасте 2 и 3 лет.

По предварительной информации, на момент возгорания малыши находились одни: их мать ненадолго ушла, чтобы забрать старших детей из школы. Вернувшись, женщина увидела дым, исходящий из окон.

Первым на помощь пришел сосед, который заметил пожар и успел вынести малышей из горящего дома. На место происшествия оперативно прибыли работники МЧС и бригада скорой помощи.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Проверку по данному факту проводит Горецкий районный отдел Следственного комитета. -0-