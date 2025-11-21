Ричмонд
В Белгородской области при атаке дрона погибла супружеская пара, их сын ранен

В новой Таволжанке боевики ВСУ прицельно атаковали легковой автомобиль с людьми.

Источник: Комсомольская правда

В Белгородской области в результате атаки беспилотника украинских нацистов погибла супружеская пара, их маленький ребенок получил ранения. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В селе Новая Таволжанка при целенаправленном ударе ВСУ по автомобилю погибли двое — супруги», — написал он.

Глава региона принес соболезнования родным и близким погибших.

Гладков уточнил, что их 4-летний сын, находившийся рядом, получил минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки. Ребенок отправлен в детскую областную клиническую больницу.

Как писал сайт KP.RU, ранее боевики ВСУ при помощи дронов атаковали город Льгов в Курской области. Вражеский беспилотник нанес удар по жилому дому. Еще один украинский БПЛА был сбит над сахарным заводом. Данных о пострадавших не поступало.

