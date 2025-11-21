В Белгородской области при атаке дрона погибла супружеская пара, их сын ранен

В Белгородской области в результате атаки беспилотника украинских нацистов погибла супружеская пара, их маленький ребенок получил ранения. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«В селе Новая Таволжанка при целенаправленном ударе ВСУ по автомобилю погибли двое — супруги», — написал он.
Глава региона принес соболезнования родным и близким погибших.
Гладков уточнил, что их 4-летний сын, находившийся рядом, получил минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки. Ребенок отправлен в детскую областную клиническую больницу.
