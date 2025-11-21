Житель Башкирии совершил в Самаре акт терроризма: причиненный им ущерб оценивается в 31 миллион рублей

Приволжская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Башкирии, его обвиняют в совершении террористического акта. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Согласно версии следствия, в минувшем феврале обвиняемый вступил в сговор с человеком, личность которого пока неизвестна, и для дестабилизации деятельности органов власти за денежное вознаграждение поджег локомотива на территории депо в Железнодорожном районе Самары. Причиненный ущерб оценивается в более чем 31 миллион рублей.
Все материалы возбужденного на жителя Башкирии уголовного дела направлены в Центральный окружной военный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.
Уголовное дело в отношении соучастника выделено в отдельное производство.
