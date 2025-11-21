В России задержан гражданин Молдовы по подозрению в двойном убийстве: Он жестоко расправился с женщиной и ее 9-летней дочерью

Гражданина Молдовы задержали по подозрению в двойном убийстве, совершённом 10 лет назад в пентхаусе в Москве. Жертвами стали жена бизнесмена Хорена Казаряна, Виктория, и их 9-летняя дочь Нина — обе были зарезаны, получив более 40 ножевых ранений.
Задержанный — 32-летний Алексей Мельничук. По данным следствия, мотивом было ограбление: из квартиры пропали около 3 тысяч долларов и ювелирные изделия. После преступления Мельничук скрылся.
Изначально главным подозреваемым считался Хорен Казарян: камеры зафиксировали его приход домой около 4 утра и выход через полчаса — примерно в момент убийства. Он провёл 9 месяцев в СИЗО и ещё 8 под домашним арестом. Позже обвинения сняли, поскольку улик против него не нашли, а ДНК-экспертиза, показавшая, что девочка была ему неродной, создала дополнительные версии.
Настоящего убийцу нашли только спустя 10 лет, когда сверили отпечатки пальцев с базами, установили личность и задержали Мельничука в Костроме, куда он вернулся после выезда из России.
Он признался в содеянном. По имеющимся данным, регистрации в РФ у него нет, образование среднее, работал инженером по контролю качества.