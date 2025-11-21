В России задержан гражданин Молдовы по подозрению в двойном убийстве: Он жестоко расправился с женщиной и ее 9-летней дочерью

Изначально главным подозреваемым считался Хорен Казарян: камеры зафиксировали его приход домой около 4 утра и выход через полчаса — примерно в момент убийства. Он провёл 9 месяцев в СИЗО и ещё 8 под домашним арестом. Позже обвинения сняли, поскольку улик против него не нашли, а ДНК-экспертиза, показавшая, что девочка была ему неродной, создала дополнительные версии.