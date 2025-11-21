Ричмонд
Полсотни россиян с детьми застряли в ОАЭ

Пятьдесят российских туристов, включая 12 детей, уже более суток не могут вылететь из ОАЭ в Москву после трехкратной отмены рейсов авиакомпании Air Arabia. Пострадавшие находятся в отеле в Шардже без точной информации о дате вылета.

Пятьдесят российских туристов, включая 12 детей, уже более суток не могут вылететь из ОАЭ в Москву после трехкратной отмены рейсов авиакомпании Air Arabia. Пострадавшие находятся в отеле в Шардже без точной информации о дате вылета.

«Соотечественники уверяют: после выселения “Пегас туристик” пообещал, что они вылетят в Москву в ночь с пятницы на субботу, но позже представитель турфирмы заявил, что и третий рейс отменен», — пишет telegram-канал SHOT. Изначально рейс был отменен в Дубае, после чего туристов перевезли в Шарджу, где также последовала отмена. Несмотря на официальное расписание, пассажиры не прошли регистрацию на очередной рейс из Абу-Даби.

Туроператор разместил людей в отеле Al Hayat в Шардже, однако точные сроки возвращения туристов в Москву остаются неизвестными. Ситуация осложняется наличием малолетних детей среди застрявших россиян.

Ситуация с отмененными рейсами Air Arabia не нова: ранее пассажиры рейса Шарджа — Москва также провели ночь в аэропорту после отмены вылета. Тогда им не предоставили ни отель, ни еду.