Полсотни россиян с детьми застряли в ОАЭ

«Соотечественники уверяют: после выселения “Пегас туристик” пообещал, что они вылетят в Москву в ночь с пятницы на субботу, но позже представитель турфирмы заявил, что и третий рейс отменен», — пишет telegram-канал SHOT. Изначально рейс был отменен в Дубае, после чего туристов перевезли в Шарджу, где также последовала отмена. Несмотря на официальное расписание, пассажиры не прошли регистрацию на очередной рейс из Абу-Даби.