В Волковыске пенсионер упал в подвал и не смог выбраться, на помощь пришли спасатели

21 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Волковыске спасатели помогли пенсионеру выбраться из подвала. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
Как рассказали в ведомстве, сегодня на линию 112 поступило сообщение, что в подвальное помещение частного жилого дома упал пожилой мужчина. Прибывшие спасатели увидели пенсионера на глубине двух метров, он был в сознании, но не мог выбраться самостоятельно.
Работники МЧС при помощи альпинистского снаряжения извлекли пострадавшего. Спасенного мужчину госпитализировали. -0-