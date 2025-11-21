В Волковыске пенсионер упал в подвал и не смог выбраться, на помощь пришли спасатели

Как рассказали в ведомстве, сегодня на линию 112 поступило сообщение, что в подвальное помещение частного жилого дома упал пожилой мужчина. Прибывшие спасатели увидели пенсионера на глубине двух метров, он был в сознании, но не мог выбраться самостоятельно.