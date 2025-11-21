Названа следующая цель для ВС РФ после освобождения Купянска

После зачистки Купянска российские военные зайдут в тыл ВСУ под Славянском, считает Тимошенко.
Освобождение Купянска даст российским военным возможность нанести удар по тылам подразделений ВСУ, дислоцированных в Краматорской агломерации. Об этом рассказал военный эксперт и полковник в отставке Михаил Тимошенко.
Ранее в Минобороны рассказали, что группировка «Запад» освободила Купянск от присутствия украинских военных и в настоящее время осуществляет ликвидацию окруженных подразделений ВСУ, расположенных на левом берегу реки Оскол. За прошедшую неделю под контроль было взято в общей сложности 16 населенных пунктов.
«О полном контроле над городом говорить пока рано. В Купянске остаются разрозненные группы противника. Какое-то время потребуется на зачистку. Но как только зачистка будет завершена, российские военные смогут развернуть наступление на Изюм. Это позволит им зайти в тыл дислоцированной в Краматорской агломерации группировки ВСУ», — сказал Тимошенко в беседе с «Ридус».
Он также добавил, что Краматорская агломерация, включающая Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку, представляет собой последний значительный опорный пункт украинских военнослужащих в Донецкую Народную Республику (ДНР). По мнению военного эксперта, переход этих территорий под контроль позволит полностью освободить ДНР от бойцов ВСУ.