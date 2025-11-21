Названа следующая цель для ВС РФ после освобождения Купянска

«О полном контроле над городом говорить пока рано. В Купянске остаются разрозненные группы противника. Какое-то время потребуется на зачистку. Но как только зачистка будет завершена, российские военные смогут развернуть наступление на Изюм. Это позволит им зайти в тыл дислоцированной в Краматорской агломерации группировки ВСУ», — сказал Тимошенко в беседе с «Ридус».