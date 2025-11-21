ВС РФ освободили четыре пункта, Зеленский высказался о мирном плане: главное об СВО за 21 ноября

Изначально Купянск был занят российскими войсками в феврале 2022 года, но оставлен в сентябре того же года. После этого ВСУ превратили город в мощный укрепрайон. Активные бои возобновились летом 2023 года, а к февралю 2025 года украинская администрация признала положение критическим. Последние месяцы за город шли активные бои и по итогу Купянск был окончательно освобожден.