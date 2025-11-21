Ричмонд
Четыре автомобиля столкнулись на МКАД

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре автомобиля столкнулись на МКАД, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Столкновение четырех автомобилей — Ford, MAN, Citroen и Geely — произошло сегодня около 18.00 в районе 10-го км внутреннего кольца МКАД. По предварительной информации, причиной послужило несоблюдение безопасной дистанции.

В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД Минска. -0-