21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре автомобиля столкнулись на МКАД, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Столкновение четырех автомобилей — Ford, MAN, Citroen и Geely — произошло сегодня около 18.00 в районе 10-го км внутреннего кольца МКАД. По предварительной информации, причиной послужило несоблюдение безопасной дистанции.
В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.
На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД Минска. -0-